Chasse aux trésors de Noël : Un drôle de nom ! Soultz-Haut-Rhin

Centre ville Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Parcourez les rues de Soultz à la recherche d’un trésor ! Livret de jeu en vente à 2€ à l’Office de Tourisme de la région de Guebwiller.

Lancez-vous à travers Soultz à la recherche d’un trésor ! Le long d’un parcours à décrypter, cette chasse vous permettra de passer un bon moment dans la ville décorée pour Noël. Observez bien les bâtiments et l’architecture, dénichez les indices à partir des énigmes et charades qui vous guident, et enfin, identifiez le trésor !

Le livret de jeu est en vente à 2€, à l’Office de Tourisme de Guebwiller. Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé le nom du trésor !

Récompense à retirer à l’Office de Tourisme à Guebwiller ou à la Mairie de Soultz. .

Centre ville Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63

English :

Scour the streets of Soultz in search of treasure! Booklet on sale for 2? at the Guebwiller Region Tourist Office.

German :

Gehen Sie durch die Straßen von Soultz auf der Suche nach einem Schatz! Das Spielbuch ist für 2? im Office de Tourisme de la région de Guebwiller erhältlich.

Italiano :

Perlustrate le strade di Soultz alla ricerca di un tesoro! Il libretto è in vendita al prezzo di 2 euro presso l’Ufficio del Turismo della Regione di Guebwiller.

Espanol :

¡Recorre las calles de Soultz en busca de tesoros! Folleto a la venta por 2? en la Oficina de Turismo de la Región de Guebwiller.

