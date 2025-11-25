Chasse aux trésors de Noël Un personnage légendaire Village-Neuf

81 rue Vauban Village-Neuf Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Cette année, de malicieux lutins ont décidé de semer la pagaille pendant les festivités de Noël à Saint-Louis ! Mais tout n’est pas perdu… Pour les arrêter, il va falloir relever leur défi résoudre les énigmes qu’ils ont disséminées un peu partout et découvrir le nom de leur personnage préféré du folklore alsacien. Serez-vous assez futé pour percer leur secret et sauver la magie de Noël ? .

81 rue Vauban Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 04 49 info@saintlouis-tourisme.fr

