Chasse aux trésors de Noël un peu d’étymologie Thann

Accumulez les indices en parcourant les rues de la ville. Vous pourrez ainsi découvrir un trésor unique, ainsi que la légende qui l’entoure.

Prêts à partir à la chasse au trésor ? Avec votre carnet de route, laissez-vous guider dans les rues de Thann, à la découverte de son marché de Noël, faites attention aux détails, collectez les indices, élucidez les énigmes qui vous mèneront jusqu’au trésor. Une récompense attend les détectives en herbe. Bonne chance ! .

Accumulate clues as you wander the streets of the city. You’ll discover a unique treasure, as well as the legend that surrounds it.

Sammeln Sie Hinweise, während Sie durch die Straßen der Stadt laufen. So können Sie einen einzigartigen Schatz und die Legende, die sich um ihn rankt, entdecken.

Raccogliete indizi mentre camminate per le strade della città. Scoprirete un tesoro unico e la leggenda che lo circonda.

Recoge pistas mientras recorres las calles de la ciudad. Descubrirá un tesoro único y la leyenda que lo rodea.

