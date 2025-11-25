Chasse aux trésors de Noël Une histoire d’amoiries Eguisheim

Chasse aux trésors de Noël Une histoire d’amoiries

Découverte ludique du village pour petits et grands chasseurs ! Carnet de route en vente à l’office de tourisme.

Dénichez le trésor d’Eguisheim ! Avec cette nouvelle chasse aux trésors, parcourez les ruelles de la cité médiévale pour récolter des indices, qui vous mèneront sur les traces du trésor… Le livret de jeu est en vente à l’office de tourisme.

Une récompense est à la clé ! 0 .

22a Grand’Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Fun discovery of the village for young and old hunters! Route book on sale at the tourist office.

German :

Spielerische Entdeckung des Dorfes für kleine und große Jäger! Routenbuch im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Divertente scoperta del villaggio per giovani e vecchi cacciatori! Libro dei percorsi in vendita presso l’ufficio turistico.

Espanol :

¡Divertido descubrimiento del pueblo para jóvenes y mayores cazadores! Libro de ruta a la venta en la oficina de turismo.

