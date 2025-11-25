Chasse aux trésors de Noël vestige du passé Cernay
Chasse aux trésors de Noël vestige du passé Cernay mardi 25 novembre 2025.
Chasse aux trésors de Noël vestige du passé
1 rue Latouche Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-25 09:00:00
fin : 2026-01-04 19:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Accumulez les indices dans la ville pour trouver le trésor et venez récupérer votre récompense à l’Office de Tourisme !
Découvrez la pétillante Cernay, ses rues, ses décorations de Noël et son trésor, bien caché dans un lieu tenu secret ! A vous de mener l’enquête et de le dénicher, grâce aux rébus, énigmes et indices qui rythmeront votre parcours. .
1 rue Latouche Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
Collect clues in the city to find the treasure and collect your reward at the Tourist Office!
German :
Sammle Hinweise in der Stadt, um den Schatz zu finden und hole dir deine Belohnung im Tourismusbüro ab!
Italiano :
Raccogliete gli indizi in città per trovare il tesoro e ritirate la vostra ricompensa all’Ufficio del Turismo!
Espanol :
Recoge pistas en la ciudad para encontrar el tesoro y recoge tu recompensa en la Oficina de Turismo
