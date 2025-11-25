Chasse aux trésors de Noël vestige du passé

1 rue Latouche Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25 09:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Accumulez les indices dans la ville pour trouver le trésor et venez récupérer votre récompense à l’Office de Tourisme !

Découvrez la pétillante Cernay, ses rues, ses décorations de Noël et son trésor, bien caché dans un lieu tenu secret ! A vous de mener l’enquête et de le dénicher, grâce aux rébus, énigmes et indices qui rythmeront votre parcours. .

1 rue Latouche Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 50 35 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Collect clues in the city to find the treasure and collect your reward at the Tourist Office!

German :

Sammle Hinweise in der Stadt, um den Schatz zu finden und hole dir deine Belohnung im Tourismusbüro ab!

Italiano :

Raccogliete gli indizi in città per trovare il tesoro e ritirate la vostra ricompensa all’Ufficio del Turismo!

Espanol :

Recoge pistas en la ciudad para encontrar el tesoro y recoge tu recompensa en la Oficina de Turismo

L’événement Chasse aux trésors de Noël vestige du passé Cernay a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay