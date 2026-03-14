Chasse aux Trésors de Printemps LAMA LOISIR Mamirolle

Chasse aux Trésors de Printemps

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 05:00:00

fin : 2026-04-19 23:59:00

Date(s) :

2026-04-04

Pendant les vacances de printemps, Lama Loisir Mamirolle ouvre ses portes aux familles pour une parenthèse nature au cœur du Doubs. La ferme propose une activité conviviale à partager en famille, entre découverte, détente et plaisir d’être ensemble au grand air.

Au fil de la visite, petits et grands parcourent les différents espaces de la ferme et partent à la rencontre des animaux. Jeux d’observation, moments d’échange et exploration ponctuent cette sortie pensée pour les enfants comme pour les parents.

Les lamas, les chèvres, les moutons, les lapins et toute la basse-cour accueillent les visiteurs pour des instants privilégiés. Le nourrissage des animaux fait partie intégrante de l’expérience un moment fort pour chaque enfant, qui permet de mieux comprendre la vie à la ferme.

Cette sortie nature est un véritable loisir familial, idéal pour profiter des vacances de printemps autrement. Entre douceur animale, découverte et simplicité, chacun repart avec le sourire.

Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h pendant les vacances scolaires.

Accueil sans réservation. .

LAMA LOISIR Champ Paillot Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 36 34 16 lamaloisirmamirolle@gmail.com

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English : Chasse aux Trésors de Printemps

L’événement Chasse aux Trésors de Printemps Mamirolle a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON