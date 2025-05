Chasse aux trésors des animaux sauvages à vélo – Saint-André-d’Hébertot, 25 mai 2025 10:00, Saint-André-d'Hébertot.

Calvados

Chasse aux trésors des animaux sauvages à vélo Mairie Saint-André-d’Hébertot Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Accompagné de Johanna Chopin de Biodiversit’up, partez à vélo en toute sécurité sur la voie verte reliant Pont-l’Evêque à Saint-André-d’Hébertot pour découvrir les animaux sauvages.

Mairie

Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Chasse aux trésors des animaux sauvages à vélo

Accompanied by Johanna Chopin from Biodiversit’up, set off by bike in complete safety on the greenway linking Pont-l’Evêque to Saint-André-d’Hébertot to discover the wild animals.

German : Chasse aux trésors des animaux sauvages à vélo

In Begleitung von Johanna Chopin von Biodiversit’up fahren Sie mit dem Fahrrad sicher auf dem grünen Weg von Pont-l’Evêque nach Saint-André-d’Hébertot, um wilde Tiere zu entdecken.

Italiano :

Accompagnati da Johanna Chopin di Biodiversit’up, partite in bicicletta in tutta sicurezza lungo la greenway che collega Pont-l’Evêque a Saint-André-d’Hébertot alla scoperta degli animali selvatici.

Espanol :

Acompañado por Johanna Chopin, de Biodiversit’up, recorra en bicicleta con total seguridad la vía verde que une Pont-l’Evêque con Saint-André-d’Hébertot para descubrir animales salvajes.

