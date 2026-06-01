Chasse aux trésors des Taxodes, Bosco dei Taxodi, Paratico

Chasse aux trésors des Taxodes 6 et 7 juin Bosco dei Taxodi Brescia

Prix d’entrée : 1 euro

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Chasse aux trésors des Taxodes dédiée aux enfants

Petite chasse aux trésors contenus dans le bois des Taxodi pour aider les plus petits à découvrir plantes, animaux mais aussi œuvres d’art cachées.

À l’arrivée, une feuille sera remise à chaque participant : les enfants devront retrouver tout ce qui leur est présenté.

Une fois tous les « trésors » trouvés, un petit prix sera donné

Entrée adulte 1 euro

Bosco dei Taxodi Via Roma, 25030 Paratico BS Paratico 25030 Brescia Lombardia 3473310389 https://visitlakeiseo.info/sport-e-natura/parco-dei-taxodi/;https://www.facebook.com/p/Bosco-dei-Taxodi-Punto-Info-Proloco-Paratico–61574725230184/

Chasse aux trésors des Taxodes dédiée aux enfants

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