Chasse aux Trésors d’Halloween Cahors

Chasse aux Trésors d’Halloween Cahors vendredi 31 octobre 2025.

Chasse aux Trésors d’Halloween

Centre-ville de Cahors Cahors Lot

Tarif : 14.9 – 14.9 – EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

2025-10-31

Une chasse aux trésorx spéciale Halloween à Cahors !

Du 31 octobre au 2 novembre 2025, MR-K Escape Game organise une grande chasse aux trésors dans le centre-ville de Cahors.

Un jeu mystérieux, énigmatique et accessible à tous, seul ou en équipe, pour vivre l’esprit d’Halloween autrement !

Le principe

10 balises seront cachées dans Cahors

10 énigmes à résoudre pour les retrouver

Une formule 100% autonomie chaque joueur ou équipe avance à son rythme

Lots garantis pour toutes les équipes participantes

Centre-ville de Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A special Halloween treasure hunt in Cahors!

From October 31 to November 2, 2025, MR-K Escape Game is organizing a major treasure hunt in downtown Cahors.

A mysterious, enigmatic game open to all, alone or in a team, to experience the spirit of Halloween in a whole new way!

? The principle:

10 beacons hidden around Cahors

10 riddles to solve to find them

100% autonomy: each player or team progresses at their own pace

Guaranteed prizes for all participating teams

German :

Eine spezielle Halloween-Schnitzeljagd in Cahors!

Vom 31. Oktober bis zum 2. November 2025 veranstaltet MR-K Escape Game eine große Schnitzeljagd in der Innenstadt von Cahors.

Ein mysteriöses, rätselhaftes und für alle zugängliches Spiel, allein oder im Team, um den Geist von Halloween einmal anders zu erleben!

? Das Prinzip

10 Markierungen werden in Cahors versteckt

10 Rätsel, die gelöst werden müssen, um sie zu finden

Eine 100%ig autonome Formel: Jeder Spieler oder jedes Team kommt in seinem eigenen Tempo voran

Garantierte Gewinne für alle teilnehmenden Teams

Italiano :

Una speciale caccia al tesoro di Halloween a Cahors!

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, MR-K Escape Game organizza una grande caccia al tesoro nel centro di Cahors.

Un gioco misterioso ed enigmatico aperto a tutti, da soli o in squadra, per vivere lo spirito di Halloween in modo del tutto nuovo!

? Il principio:

10 fari nascosti nei dintorni di Cahors

10 enigmi da risolvere per trovarli

100% autonomia: ogni giocatore o squadra progredisce al proprio ritmo

Premi garantiti per tutte le squadre partecipanti

Espanol :

¡Una búsqueda del tesoro especial de Halloween en Cahors!

Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, MR-K Escape Game organiza una gran búsqueda del tesoro en el centro de Cahors.

Un juego misterioso y enigmático abierto a todos, solos o en equipo, para vivir el espíritu de Halloween de una forma totalmente nueva

? El principio:

10 balizas escondidas en los alrededores de Cahors

10 enigmas que resolver para encontrarlas

100% de autonomía: cada jugador o equipo avanza a su propio ritmo

Premios garantizados para todos los equipos participantes

