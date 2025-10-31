Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer

Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue

Vendredi 31 octobre 2025 de 13h30 à 17h. 17 avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-10-31 13:30:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue avec le Safari Le Gitan.

Venez participer à notre chasse aux trésors d’Halloween en Camargue à bord de nos 4×4 sur les traces du gardian fantôme.

Goûter à la fin du circuit. .

17 avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 40 83 52

English :

Halloween treasure hunt in the Camargue with Safari Le Gitan.

German :

Halloween-Schnitzeljagd in der Camargue mit Safari Le Gitan.

Italiano :

Caccia al tesoro di Halloween in Camargue con Safari Le Gitan.

Espanol :

Búsqueda del tesoro de Halloween en la Camarga con Safari Le Gitan.

