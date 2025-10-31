Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer
Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer vendredi 31 octobre 2025.
Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue
Vendredi 31 octobre 2025 de 13h30 à 17h. 17 avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue avec le Safari Le Gitan.
Venez participer à notre chasse aux trésors d’Halloween en Camargue à bord de nos 4×4 sur les traces du gardian fantôme.
Goûter à la fin du circuit. .
17 avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 40 83 52
English :
Halloween treasure hunt in the Camargue with Safari Le Gitan.
German :
Halloween-Schnitzeljagd in der Camargue mit Safari Le Gitan.
Italiano :
Caccia al tesoro di Halloween in Camargue con Safari Le Gitan.
Espanol :
Búsqueda del tesoro de Halloween en la Camarga con Safari Le Gitan.
L’événement Chasse aux trésors d’Halloween en Camargue Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer