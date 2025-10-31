Chasse aux trésors d’Hallowwen Montregard
Chasse aux trésors d’Hallowwen Montregard vendredi 31 octobre 2025.
Chasse aux trésors d’Hallowwen
Le Marin Montregard Haute-Loire
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
chasse aux trésors d’Halloween de 9h à 17h énigmes et jeux pour retrouver le trésor
55€
.
Le Marin Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 37 48 67 fermedevovady@gmail.com
English :
halloween treasure hunt from 9am to 5pm riddles and games to find the treasure
55?
German :
halloween-Schnitzeljagd von 9 bis 17 Uhr Rätsel und Spiele, um den Schatz zu finden
55?
Italiano :
caccia al tesoro di Halloween dalle 9.00 alle 17.00 indovinelli e giochi per trovare il tesoro
55?
Espanol :
búsqueda del tesoro de Halloween de 9:00 a 17:00: adivinanzas y juegos para encontrar el tesoro
55?
L’événement Chasse aux trésors d’Hallowwen Montregard a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon