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Chasse aux trésors en chocolat Chronographe (Le) Rezé

Chasse aux trésors en chocolat Chronographe (Le) Rezé

Chasse aux trésors en chocolat Chronographe (Le) Rezé samedi 4 avril 2026.

Lieu : Chronographe (Le)

Adresse : 21 Rue Saint Lupien

Ville : 44400 Rezé

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-04

Fin : 2026-04-04

Heure de début : 15:00

Tarif : Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Sur réservation par mail, téléphone ou sur place. En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 103 

À l’occasion du printemps, le Chronographe vous propose de découvrir le site archéologique Saint-Lupien autrement, grâce à une chasse aux trésors ! Venez en famille résoudre les énigmes et repartez avec un trésor en chocolat. Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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