Chasse aux trésors

Jalognes Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez participer à une chasse aux trésors dans un centre équestre.

Une surprise vous attend.

Réservation obligatoire.

Venez participer à une chasse aux trésors dans le centre équestre WALT.

Venez aider les poneys et chevaux à retrouver le sac de carottes que le lapin a volé dans la sellerie.

Une surprise vous attend, pour les enfants à partir de 3 ans.

Réservation obligatoire. 10 .

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 97 16 55

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English :

Come and take part in a treasure hunt at an equestrian center.

A surprise awaits you.

Reservations required.

L’événement Chasse aux trésors Jalognes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois