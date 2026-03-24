Chasse aux trésors Jalognes
Chasse aux trésors Jalognes samedi 4 avril 2026.
Chasse aux trésors
Jalognes Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez participer à une chasse aux trésors dans un centre équestre.
Une surprise vous attend.
Réservation obligatoire.
Venez participer à une chasse aux trésors dans le centre équestre WALT.
Venez aider les poneys et chevaux à retrouver le sac de carottes que le lapin a volé dans la sellerie.
Une surprise vous attend, pour les enfants à partir de 3 ans.
Réservation obligatoire. 10 .
Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 97 16 55
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English :
Come and take part in a treasure hunt at an equestrian center.
A surprise awaits you.
Reservations required.
L’événement Chasse aux trésors Jalognes a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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