Chasse aux trésors L’amulette magique Charleville-Mézières

Office de tourisme 24, place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique (récompense incluse)

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Il y a fort longtemps, un puissant druide ardennais veillait sur Charleville, protégeant la ville d’un redoutable sanglier maudit nommé Sangloris, grâce à une amulette magique. Mais depuis quelques jours, d’étranges phénomènes troublent la quiétude des habitants des hurlements sinistres résonnent la nuit, des empreintes de sabots apparaissent sur les pavés, et les lampadaires s’éteignent mystérieusement. Une rumeur se propage l’esprit du Sanglier Maudit aurait quitté la forêt, déterminé à rassembler les fragments de l’amulette que le druide avait autrefois brisée, le seul objet magique capable de lever sa malédiction.Ta mission, si tu l’acceptes, est de découvrir la formule qui l’empêchera d’activer le pouvoir de l’amulette, même s’il parvient à la reconstituer. Et tu devras réussir avant la nuit d’Halloween…

Office de tourisme 24, place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90

English :

Long ago, a powerful Ardennes druid watched over Charleville, protecting the town from a fearsome cursed boar named Sangloris, thanks to a magical amulet. But for the past few days, strange phenomena have been disturbing the peace and quiet of the inhabitants: sinister howls echo through the night, hoofprints appear on the cobblestones, and streetlights mysteriously go out. Rumor has it that the spirit of the Cursed Boar has left the forest, determined to gather the fragments of the amulet the druid had once broken, the only magical object capable of lifting his curse.Your mission, should you accept it, is to discover the formula that will prevent him from activating the amulet’s power, even if he succeeds in reconstituting it. And you must succeed before Halloween night…

German :

Vor langer Zeit wachte ein mächtiger Druide aus den Ardennen über Charleville und beschützte die Stadt mithilfe eines magischen Amuletts vor einem verfluchten Wildschwein namens Sangloris. Doch seit einigen Tagen stören seltsame Phänomene die Ruhe der Einwohner: Nachts ertönen unheimliche Schreie, Hufabdrücke tauchen auf den Pflastersteinen auf und die Straßenlaternen gehen auf mysteriöse Weise aus. Es geht das Gerücht um, dass der Geist des verfluchten Ebers den Wald verlassen hat und entschlossen ist, die Fragmente des Amuletts zu sammeln, das der Druide einst zerbrochen hatte das einzige magische Objekt, das seinen Fluch aufheben kann.Deine Aufgabe, wenn du sie annimmst, ist es, die Formel zu finden, die ihn daran hindert, die Macht des Amuletts zu aktivieren, selbst wenn es ihm gelingt, es wieder zusammenzusetzen. Und du musst es vor der Halloween-Nacht schaffen…

Italiano :

Tempo fa, un potente druido delle Ardenne vegliava su Charleville, proteggendo la città da un temibile cinghiale maledetto di nome Sangloris, grazie a un amuleto magico. Da qualche giorno, però, strani fenomeni turbano la pace e la tranquillità degli abitanti della città: di notte si sentono sinistri ululati, appaiono impronte di zoccoli sui marciapiedi e i lampioni si spengono misteriosamente. Si dice che lo spirito del Cinghiale Maledetto abbia lasciato la foresta, deciso a riunire i frammenti dell’amuleto che il druido aveva rotto, l’unico oggetto magico in grado di sciogliere la sua maledizione. La vostra missione, se l’accettate, è scoprire la formula che gli impedirà di attivare il potere dell’amuleto, anche se riuscisse a ricomporlo. E dovrete riuscirci prima della notte di Halloween…

Espanol :

Hace mucho tiempo, un poderoso druida de las Ardenas vigilaba Charleville, protegiendo la ciudad de un temible jabalí maldito llamado Sangloris, gracias a un amuleto mágico. Pero desde hace unos días, extraños fenómenos perturban la paz y la tranquilidad de los habitantes de la ciudad: se oyen siniestros aullidos por la noche, aparecen huellas de cascos en las aceras y las farolas se apagan misteriosamente. Se rumorea que el espíritu del Jabalí Maldito ha abandonado el bosque, decidido a reunir los fragmentos del amuleto que el druida rompió en su día, el único objeto mágico capaz de levantar su maldición.Tu misión, si la aceptas, es descubrir la fórmula que le impedirá activar el poder del amuleto, aunque consiga recomponerlo. Y debes conseguirlo antes de la noche de Halloween…

