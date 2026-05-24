Chasse aux trésors rue de l’église Lépanges-sur-Vologne
Chasse aux trésors rue de l’église Lépanges-sur-Vologne samedi 1 août 2026.
Lépanges-sur-Vologne
Chasse aux trésors
rue de l’église Mairie Lépanges-sur-Vologne Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
En équipe, lancez-vous dans la quête du trésor précieusement dissimulé dans la commune de Lépanges-sur-Vologne en répondant aux énigmes qui vous mettront sur la piste de riches découvertes.
Collation offerte puis rejoignez le site du Tambouille Festival.Tout public
4 .
rue de l’église Mairie Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In teams, embark on a quest for the treasure preciously hidden in the commune of Lépanges-sur-Vologne, answering riddles that will set you on the trail of rich discoveries.
Snack offered, then return to the Tambouille Festival site.
L’événement Chasse aux trésors Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES