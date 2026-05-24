Chasse aux trésors rue de l’église Lépanges-sur-Vologne

Lépanges-sur-Vologne

Chasse aux trésors

rue de l’église Mairie Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

En équipe, lancez-vous dans la quête du trésor précieusement dissimulé dans la commune de Lépanges-sur-Vologne en répondant aux énigmes qui vous mettront sur la piste de riches découvertes.

Collation offerte puis rejoignez le site du Tambouille Festival.Tout public

4 .

rue de l’église Mairie Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In teams, embark on a quest for the treasure preciously hidden in the commune of Lépanges-sur-Vologne, answering riddles that will set you on the trail of rich discoveries.

Snack offered, then return to the Tambouille Festival site.

L’événement Chasse aux trésors Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES