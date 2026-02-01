Chasse aux trésors Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous propose une chasse au trésors à réaliser dans le quartier Gardette (11e) en famille. L’objectif ? Retrouver le chapeau de Simon le Champignon à travers des indices laissés chez des commerçants à gagner. Les 3 premièr.e.s arrivé.e.s auront un lot à gagner avec du matériel artistique pour les enfants.

Le samedi 21 février 2026

de 15h00 à 15h30

gratuit Tout public.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/ https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/



