Chasse aux trésors Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS
Chasse aux trésors Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS samedi 21 février 2026.
La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e vous propose une chasse au trésors à réaliser dans le quartier Gardette (11e) en famille. L’objectif ? Retrouver le chapeau de Simon le Champignon à travers des indices laissés chez des commerçants à gagner. Les 3 premièr.e.s arrivé.e.s auront un lot à gagner avec du matériel artistique pour les enfants.
Le samedi 21 février 2026
de 15h00 à 15h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T16:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T15:30:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS
+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/ https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/
