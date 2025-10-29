Chasse aux trésors Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Chasse aux trésors Médiathèque – Le Grand Logis Bruz mercredi 29 octobre 2025.

Chasse aux trésors Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 29 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dans la maison de pain d’épice, ça sent le sucre et l’entourloupe ! Aurez-vous le courage d’aider Hänsel et Gretel car parmi les joyaux de la sorcière, il reste un trésor à découvrir ?

A cette occasion vous pouvez venir déguisés. Dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-29T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-29T16:15:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/jeu/chasse-aux-tresors

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine