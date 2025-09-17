Chasse aux trésors naturels Caudry

Une courte balade sur les chemins de randonnée du Circuit des trois textiles, ponctuée de mini-jeux sensoriels et créatifs de sensibilisation aux merveilles que la Nature nous offre à chaque saison ses trésors éphémères, cachés ou parfois invisibles. Dès 3 ans.

English :

A short stroll along the hiking trails of the Circuit des trois textiles, punctuated by sensory and creative mini-games to raise awareness of the wonders that Nature offers us each season: its ephemeral, hidden or sometimes invisible treasures. Ages 3 and up.

German :

Ein kurzer Spaziergang auf den Wanderwegen des Circuit des trois textiles, unterbrochen von sensorischen und kreativen Minispielen zur Sensibilisierung für die Wunder, die die Natur uns zu jeder Jahreszeit bietet: ihre vergänglichen, verborgenen oder manchmal unsichtbaren Schätze. Ab 3 Jahren.

Italiano :

Una breve passeggiata lungo i sentieri del Circuit des Trois Textiles, scandita da mini-giochi sensoriali e creativi per sensibilizzare alle meraviglie che la natura offre in ogni stagione: i suoi tesori effimeri, nascosti e talvolta invisibili. Dai 3 anni in su.

Espanol :

Un breve paseo por los senderos del Circuit des Trois Textiles, salpicado de minijuegos sensoriales y creativos para tomar conciencia de las maravillas que ofrece la Naturaleza en cada estación: sus tesoros efímeros, ocultos y a veces invisibles. A partir de 3 años.

