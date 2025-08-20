Chasse aux trésors Parc des Cytises Bénifontaine

Route de la bassée Bénifontaine Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date(s) :

2025-08-20

Cet été, le Parc des Cytises vous invite à un voyage au cœur de la nature avec une série d’ateliers ludiques et éducatifs pour petits et grands oiseaux, arbres, trésors cachés, créations naturelles… chaque semaine, une nouvelle aventure vous attend !

Enfilez vos chaussures, prenez une carte, une feuille de route, et partez à l’aventure en famille ou entre amis ! La Chasse aux trésors vous invite à explorer autrement le Parc des Cytises. .

English :

This summer, Parc des Cytises invites you on a journey to the heart of nature with a series of fun and educational workshops for young and old: birds, trees, hidden treasures, natural creations? every week, a new adventure awaits you!

German :

Diesen Sommer lädt Sie der Parc des Cytises mit einer Reihe von spielerischen und lehrreichen Workshops für Groß und Klein zu einer Reise in die Natur ein: Vögel, Bäume, verborgene Schätze, natürliche Kreationen? jede Woche wartet ein neues Abenteuer auf Sie!

Italiano :

Quest’estate il Parc des Cytises vi invita a un viaggio nel cuore della natura con una serie di laboratori ludico-didattici per grandi e piccini: uccelli, alberi, tesori nascosti, creazioni naturali? Ogni settimana vi aspetta una nuova avventura!

Espanol :

Este verano, el Parc des Cytises le invita a un viaje al corazón de la naturaleza con una serie de talleres lúdicos y pedagógicos para grandes y pequeños: pájaros, árboles, tesoros escondidos, creaciones naturales… ¡cada semana le espera una nueva aventura!

