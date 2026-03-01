Chasse aux trésors Saint-Ségal
Chasse aux trésors Saint-Ségal samedi 28 mars 2026.
Chasse aux trésors
Z.A. de Ménez Bos Saint-Ségal Finistère
Chasse aux trésors gratuite et ouverte à tous. Inscription au 02 98 86 13 11 jusqu’au mercredi 25 mars. De nombreux lots à gagner. C’est l’occasion de mettre ton plus beau déguisement ! .
Z.A. de Ménez Bos Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
English : Chasse aux trésors
