Chasse aux trésors SALECHAN Saléchan 11 juillet 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

Chasse aux trésors SALECHAN Parc Nature et Faune « Les jours Heureux » Saléchan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11 16:00:00

2025-07-11

Venez participez à la chasse aux trésors organisée par la ferme « Les jours Heureux » !

Animation à faire en famille,

Rendez-vous à 10h à 16h au parc

Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif 13€/ personne

Les horaires du parc

En période de vacances scolaires toutes zones :

Toute la semaine

de 10 h à 18 h

Hors vacances scolaires de début Mai à fin Juin

Ouvert les samedis et dimanches

de 10 h à 18 h

Profitez de l’aire de pique-nique dans un cadre magique.

Le baptême à poney est ouvert aux enfants de 2 à 10 ans réservation conseillée. .

SALECHAN Parc Nature et Faune « Les jours Heureux »

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 lesjoursheureux65@gmail.com

English :

Come and take part in the treasure hunt organized by the « Les jours Heureux » farm!

A family activity,

Meet at 10 am to 4 pm in the park

Reservations required on 06 83 85 68 85.

Price: 13? per person

German :

Nehmen Sie an der Schatzsuche teil, die vom Bauernhof « Les jours Heureux » organisiert wird!

Animation für die ganze Familie,

Treffpunkt um 10h bis 16h im Park

Mit Reservierung unter 06 83 85 68 85.

Preis: 13?/Person

Italiano :

Partecipate alla caccia al tesoro organizzata dalla fattoria « Les jours Heureux »!

Un’attività per famiglie,

Appuntamento dalle 10.00 alle 16.00 nel parco

Prenotazione obbligatoria al numero 06 83 85 68 85.

Prezzo: € 13 a persona

Espanol :

Participe en la búsqueda del tesoro organizada por la granja « Les jours Heureux »

Una actividad familiar,

Cita de 10h a 16h en el parque

Es necesario reservar en el 06 83 85 68 85.

Precio: 13 euros por persona

L’événement Chasse aux trésors Saléchan a été mis à jour le 2025-06-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65