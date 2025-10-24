Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains

Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains vendredi 24 octobre 2025.

Chasse aux trésors

22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux migrateurs.

Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans

En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux migrateurs.

La thématique Venez découvrir les animaux migrateurs. Qu’est-ce que la migration ? Comment font-ils pour se diriger ?

Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans .

22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27

English : Chasse aux trésors

In the forest, use your powers of observation, concentration and deduction to solve the riddles. Tailor-made treasure hunt linked to nature and migratory animals.

By reservation only, places limited, accompanying adults free, children 6-12 years old

German :

Benutze im Wald deine Beobachtungsgabe, Konzentration und Kombinationsgabe, um die Rätsel zu lösen. Maßgeschneiderte Schnitzeljagd in Verbindung mit der Natur und wandernden Tieren.

Mit Reservierung, begrenzte Plätze, Begleitpersonen kostenlos, Kinder 6-12 Jahre

Italiano :

Nella foresta, usate le vostre capacità di osservazione, concentrazione e deduzione per risolvere gli enigmi. Caccia al tesoro su misura legata alla natura e agli animali migratori.

Solo su prenotazione, posti limitati, adulti accompagnatori gratis, bambini 6-12 anni

Espanol : Chasse aux trésors

En el bosque, utiliza tu capacidad de observación, concentración y deducción para resolver los enigmas. Búsqueda del tesoro a medida relacionada con la naturaleza y los animales migratorios.

Con reserva previa, plazas limitadas, adultos acompañantes gratis, niños de 6 a 12 años

L’événement Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS