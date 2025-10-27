Chasse aux trésors 22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains

Chasse aux trésors 22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains lundi 27 octobre 2025.

Chasse aux trésors

22 rue Pierre Benoit 10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains Landes

En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux de la forêt.

Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans

22 rue Pierre Benoit 10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27

English : Chasse aux trésors

In the forest, use your powers of observation, concentration and deduction to solve the riddles. Tailor-made treasure hunt linked to nature and forest animals.

By reservation only, places limited, accompanying adults free, children 6-12 years old

German : Chasse aux trésors

Benutze im Wald deine Beobachtungsgabe, Konzentration und Kombinationsgabe, um die Rätsel zu lösen. Maßgeschneiderte Schnitzeljagd in Verbindung mit der Natur und den Tieren des Waldes.

Mit Reservierung, begrenzte Plätze, Begleitpersonen kostenlos, Kinder 6-12 Jahre

Italiano :

Nella foresta, usate le vostre capacità di osservazione, concentrazione e deduzione per risolvere gli enigmi. Una caccia al tesoro su misura legata alla natura e agli animali della foresta.

Solo su prenotazione, posti limitati, adulti accompagnatori gratuiti, bambini dai 6 ai 12 anni

Espanol : Chasse aux trésors

En el bosque, utiliza tus dotes de observación, concentración y deducción para resolver los enigmas. Una búsqueda del tesoro a medida relacionada con la naturaleza y los animales del bosque.

Con reserva previa, plazas limitadas, adultos acompañantes gratis, niños de 6 a 12 años

