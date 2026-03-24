Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains
Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains dimanche 5 avril 2026.
Chasse aux trésors
22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux de la forêt.
Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans
En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux de la forêt.
Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans .
22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27
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English : Chasse aux trésors
In the forest, use your powers of observation, concentration and deduction to solve the riddles. Tailor-made treasure hunt linked to nature and forest animals.
By reservation only, places limited, accompanying adults free, children 6-12 years old
L’événement Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-20 par OTI LAS
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- Atelier contes, comptines Vieux-Boucau-les-Bains — 4 avril 2026
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