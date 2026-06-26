Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains
Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.
Vieux-Boucau-les-Bains
Chasse aux trésors
22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Des devinettes, des questions d’observation et d’écoute sur les animaux de la forêt landaise ou sur les animaux migrateurs.
Vivre l’esprit d’équipe, crapahuter et apprendre à observer, identifier et mieux comprendre la vie des animaux.
Des devinettes, des questions d’observation et d’écoute sur les animaux de la forêt landaise ou sur les animaux migrateurs.
Vivre l’esprit d’équipe, crapahuter et apprendre à observer, identifier et mieux comprendre la vie des animaux. .
22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27
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English : Chasse aux trésors
Riddles, observation and listening questions on the animals of the Landes forest and migratory animals.
Experience team spirit and learn to observe, identify and better understand the lives of animals.
L’événement Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI LAS
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