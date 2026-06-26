Chasse aux trésors 22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains

Chasse aux trésors

22 rue Pierre Benoit 10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Des devinettes, des questions d’observation et d’écoute sur les animaux de la forêt landaise ou sur les animaux migrateurs.

Vivre l’esprit d’équipe, crapahuter et apprendre à observer, identifier et mieux comprendre la vie des animaux.

Des devinettes, des questions d’observation et d’écoute sur les animaux de la forêt landaise ou sur les animaux migrateurs.

Vivre l’esprit d’équipe, crapahuter et apprendre à observer, identifier et mieux comprendre la vie des animaux. .

22 rue Pierre Benoit 10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27

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English : Chasse aux trésors

Riddles, observation and listening questions on the animals of the Landes forest and migratory animals.

Experience team spirit and learn to observe, identify and better understand the lives of animals.

L’événement Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI LAS