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Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains

Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains

Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains mercredi 11 novembre 2026.

Adresse
22 rue Pierre Benoit
Ville
40480 Vieux-Boucau-les-Bains
Département
Landes
Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Vieux-Boucau-les-Bains

Chasse aux trésors

22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 15:00:00
fin : 2026-11-11 17:00:00

Date(s) :
2026-11-11

En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux migrateurs.
Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans
En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux migrateurs.
La thématique Venez découvrir les animaux migrateurs. Qu’est-ce que la migration ? Comment font-ils pour se diriger ?
Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans   .

22 rue Pierre Benoit Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 75 30 27 

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English : Chasse aux trésors

In the forest, use your powers of observation, concentration and deduction to solve the riddles. Tailor-made treasure hunt linked to nature and migratory animals.
By reservation only, places limited, accompanying adults free, children 6-12 years old

L’événement Chasse aux trésors Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI LAS

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