Chasse aux vrais oeufs La ferme des éotions Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Chasse aux vrais oeufs

La ferme des éotions Chemin de Fontaine Cru par la D31 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-09

10h30 18h. Parcours sur 4 hectares et parcours spécial pitchoune ! Avec jeux et château gonflable. Découverte des animaux avec parc aux caresses. Sans réservation. 7€/personne (2€/enfant de 12 à 24 mois)

Parcours sur 4 hectares et parcours spécial pitchoune ! Avec jeux et château gonflable.

Découverte des animaux avec parc aux caresses.

Surprise chocolatée pour chaque enfant.

Sans réservation. .

La ferme des éotions Chemin de Fontaine Cru par la D31 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 82 81 25 contact@fermemotions.fr

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English : Chasse aux vrais oeufs

10:30 am 6 pm. 4-hectare course and special pitchoune course! With games and bouncy castle. Animal discovery with petting zoo. No reservation required. 7/person (2/child 12-24 months)

L’événement Chasse aux vrais oeufs Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère