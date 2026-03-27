Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie

Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie

Square chanoine-Jean-Héroult Musée de Vire Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Débusquez les lapins cachés dans le musée et repartez avec leurs chocolats ! sur réservation

Débusquez les lapins cachés dans le musée et repartez avec leurs chocolats ! sur réservation .

Square chanoine-Jean-Héroult Musée de Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr

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English : Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie

Hunt down the rabbits hidden in the museum and take home their chocolates!

L’événement Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité