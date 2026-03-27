Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie
Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie Square chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie mercredi 8 avril 2026.
Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie
Square chanoine-Jean-Héroult Musée de Vire Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Débusquez les lapins cachés dans le musée et repartez avec leurs chocolats ! sur réservation
Débusquez les lapins cachés dans le musée et repartez avec leurs chocolats ! sur réservation .
Square chanoine-Jean-Héroult Musée de Vire Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr
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English : Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie
Hunt down the rabbits hidden in the museum and take home their chocolates!
L’événement Chasse de Pâques au Musée de Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-23 par Calvados Attractivité
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