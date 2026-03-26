Chasse de Pâques du pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort
Chasse de Pâques du pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort samedi 4 avril 2026.
Chasse de Pâques du pont Transbordeur
Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Muni de votre livret de jeu, partez à l’aventure sur le site du pont Transbordeur ! Résolvez parfaitement les énigmes et repartez avec une petite surprise chocolatée !
.
Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Easter Hunt at the Transbordeur Bridge
Grab your game booklet and set off on an adventure at the Transbordeur bridge site! Solve all the puzzles and you’ll get a sweet little surprise!
L’événement Chasse de Pâques du pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan
Prochains événements à Rochefort (Charente-Maritime)
- Visite guidée Embarquez avec le commandant de Latouche-Tréville Hôtel Latouche-Tréville Rochefort — 26 mars 2026
- Concert Solexwing La Cantina Rochefort — 27 mars 2026
- Exposition La Pieta de Michel-Ange Galerie Aurore Rochefort — 28 mars 2026
- Visite De la fleur au fruit le miracle d’une métamorphose Espace Nature Rochefort — 28 mars 2026
- Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school chemin de la Vieille Forme Rochefort — 28 mars 2026