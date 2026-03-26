Chasse de Pâques du pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort

Chasse de Pâques du pont Transbordeur

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Muni de votre livret de jeu, partez à l’aventure sur le site du pont Transbordeur ! Résolvez parfaitement les énigmes et repartez avec une petite surprise chocolatée !

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Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

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English : Easter Hunt at the Transbordeur Bridge

Grab your game booklet and set off on an adventure at the Transbordeur bridge site! Solve all the puzzles and you’ll get a sweet little surprise!

L’événement Chasse de Pâques du pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan