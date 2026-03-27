Chasse de Pâques Kiosque du Square Saint-Roch Le Havre

Chasse de Pâques

Kiosque du Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Touches d’Histoire vous propose de revisiter la traditionnelle chasse aux œufs et de la remplacer par une chasse de Pâques sous forme de chasse au trésor. Cherchez et résolvez des énigmes pour avoir le droit de déguster de bons chocolats.

Durée 1h15

Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire .

Kiosque du Square Saint-Roch 44 Avenue Foch Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 32 13 23 contact@touchesdhistoire.fr

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English : Chasse de Pâques

L’événement Chasse de Pâques Le Havre a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie