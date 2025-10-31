Chasse d’Halloween au pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort

Chasse d’Halloween au pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort vendredi 31 octobre 2025.

Chasse d’Halloween au pont Transbordeur

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 3.2 – 3.2 – 3.2 EUR

Un adulte accompagnateur minimum est obligatoire pour accompagner l’enfant (il devra s’acquitter d’un ticket d’une traversée).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

Muni de votre livret de jeu, partez à l’aventure sur le site du pont Transbordeur ! Résolvez parfaitement les énigmes et repartez avec une petite surprise sucrée !

.

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

English : Halloween hunt at the Transbordeur bridge

Grab your game booklet and set off on an adventure at the Transbordeur bridge site! Solve all the puzzles and you’ll get a sweet little surprise!

German : Halloween-Jagd auf der Transbordeur-Brücke

Begeben Sie sich mit Ihrem Spielheft auf ein Abenteuer an der Transbordeur-Brücke! Lösen Sie die Rätsel und erhalten Sie eine kleine süße Überraschung!

Italiano :

Armati di libretto di gioco, partite per un’avventura sul sito del ponte Transbordeur! Risolvete perfettamente gli enigmi e tornate a casa con una dolce sorpresa!

Espanol :

Armado con tu cuaderno de juego, ¡emprende una aventura en las obras del Puente Transbordeur! Resuelve los enigmas a la perfección y vuelve a casa con una dulce sorpresa

L’événement Chasse d’Halloween au pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan