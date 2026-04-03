Chasse d’Halloween au Pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Chasse d’Halloween au Pont Transbordeur

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 3.2 – 3.2 – 3.2 EUR

Un adulte accompagnateur minimum est obligatoire pour accompagner l’enfant (il devra s’acquitter d’un ticket d’une traversée).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

Muni de votre livret de jeu, partez à l’aventure sur le site du pont Transbordeur ! Résolvez parfaitement les énigmes et repartez avec une petite surprise sucrée !

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Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28 contact@pont-transbordeur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Halloween hunt at the Transbordeur bridge

Grab your game booklet and set off on an adventure at the Transbordeur bridge site! Solve all the puzzles and you’ll get a sweet little surprise!

L’événement Chasse d’Halloween au Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan