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AGENDA · Rochefort

Chasse d’Halloween au Pont Transbordeur Pont Transbordeur Rochefort

samedi 31 octobre 2026 · Pont Transbordeur · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Pont Transbordeur
Adresse
76 avenue Jacques Demy
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
3.2 3.2 3.2 Un adulte accompagnateur minimum est obligatoire pour accompagner l'enfant (il devra s'acquitter d'un ticket d'une traversée).

Rochefort

Chasse d’Halloween au Pont Transbordeur

Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 3.2 – 3.2 – 3.2 EUR

Un adulte accompagnateur minimum est obligatoire pour accompagner l’enfant (il devra s’acquitter d’un ticket d’une traversée).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-31

Muni de votre livret de jeu, partez à l’aventure sur le site du pont Transbordeur ! Résolvez parfaitement les énigmes et repartez avec une petite surprise sucrée !
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Pont Transbordeur 76 avenue Jacques Demy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 84 37 28  contact@pont-transbordeur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Halloween hunt at the Transbordeur bridge

Grab your game booklet and set off on an adventure at the Transbordeur bridge site! Solve all the puzzles and you’ll get a sweet little surprise!

L’événement Chasse d’Halloween au Pont Transbordeur Rochefort a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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