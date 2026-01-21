Chasse-gardée 2 Allonnes

Chasse-gardée 2

18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24 22:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Comédie réalisée par Antonin Fourlon, Frédéric Forestier. Avec Didier Bourdon, Camille Lou et Hakim Jemili.

Comédie réalisée par Antonin Fourlon, Frédéric Forestier.

Avec Didier Bourdon, Camille Lou et Hakim Jemili. Durée 1h 40min. Tout public

Synopsis

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Comedy directed by Antonin Fourlon, Frédéric Forestier. With Didier Bourdon, Camille Lou and Hakim Jemili.

