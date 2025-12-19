CHASSE GARDEE 2

2 rue poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-25 2026-01-27

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert.

La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge.

C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants.

Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre !

La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…Tout public

6 .

2 rue poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two years have passed at Saint Hubert.

Life there is peaceful, perhaps too much so for Adélaïde and Simon, who suffer from a lack of friends their own age.

But the arrival of Stanislas, Bernard’s son (the former president of the village hunters), who has returned to live in the countryside with his wife and two children, is a welcome change.

They’re handsome, young and friendly. Their only fault: they’re hounds!

The peace of the village is about to be disturbed: new neighbors, new problems?

L’événement CHASSE GARDEE 2 Château-Salins a été mis à jour le 2025-12-19 par OT DU PAYS SAULNOIS