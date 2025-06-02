CHASSE ROYALE – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CHASSE ROYALE Début : 2026-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CHASSE ROYALETrompette et cor naturel résonnent dans ce programme éclatant dédié à Mozart et Haydn. Une célébration virtuose de la chasse et de la fanfare orchestrale.Si les concertos renseignent souvent sur l’immense talent du soliste auquel ils sont destinés, le Concentus Musicus Vienne pourra dès lors compter sur le souffle virtuose de David Guerrier, à la trompette et au cor, dans ce programme réjouissant. Le Concerto pour cor n°3 de Mozart sera suivi d’un chef d’œuvre exubérant et concis, le Concerto pour trompette de Haydn. L’ensemble autrichien, invité emblématique de La Seine Musicale, clôturera cette soirée avec éclat, toujours en compagnie de Haydn, en faisant retentir le signal de la chasse ! Durée : 1h20 sans entracte PROGRAMME MozartConcerto pour cor n°3 en mi bémol majeurHaydnConcerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeurSymphonie n°73 en ré majeur La Chasse DISTRIBUTION David Guerrier, cor et trompetteConcentus Musicus WienStefan Gottfried, direction

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92