CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet

Chasseradès Mont Lozère et Goulet Lozère

Chasseradès vous accueille pour faire la fête !

Samedi Tournoi de sixte Apéritif grillades et crêpes midi et soir Soirée disco et Bal

Dimanche Vide grenier (réservation emplacement par sms au 06 79 84 64 81) Paëlla Apéritif, grillades midi et soir Concours de pétanque Bal musette Feu d’artifice Bal

Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès

Pendant tout le week-end des 15 & 16 août 2025, petits et grands vont pouvoir s’amuser comme jamais à la fête de Chasserades ! Organisé par le comité des fêtes de Chasseradès

Au programme

Vendredi 15 août

Tournoi de sixte, inscription sur place

Concours de pétanque

Paëlla

DJ FAAB’S pour ambiancer la soirée

Fête foraine auto-tamponneuses, pêche aux canards, tir à la carabine, structure gonflable…

Samedi 16 août 2025

10h vide grenier sur le terrain de foot. Pour exposer contacter le 06 79 84 64 81

Pour clôturer la fête en beauté, un feu d’artifice illuminera le ciel de Chasseradès

Buvette sur place .

Chasseradès Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

Chasseradès welcomes you to party!

Saturday: Sixte Tournament Aperitif, grilled meats and crêpes for lunch and dinner Disco Evening and Ball

Sunday: Flea market (reserve a site by sms to 06 79 84 64 81) Paëlla Aperitif, grills for lunch and dinner Petanque competition Musette ball Fireworks Ball

Organized by Comité des fêtes de Chasseradès

German :

Chasseradès heißt Sie zum Feiern willkommen!

Samstag: Sixtus-Turnier Aperitif, Grillen und Crêpes mittags und abends Disco- und Ballabend

Sonntag: Flohmarkt (Reservierung per SMS unter 06 79 84 64 81) Paëlla Aperitif, Grillgerichte mittags und abends Boule-Wettbewerb Musette-Ball Feuerwerk Tanz

Organisiert vom Festkomitee von Chasseradès

Italiano :

Chasseradès vi accoglie per festeggiare!

Sabato: Torneo di Sixte Aperitivo, grigliate e crêpes a pranzo e a cena Serata disco e ballo

Domenica: Mercatino delle pulci (prenotare uno spazio con un SMS al numero 06 79 84 64 81) Paëlla Aperitivo, grigliate a pranzo e a cena Gara di petanque Ballo delle musette Fuochi d’artificio Ballo

Organizzato dal Comitato del Festival di Chasseradès

Espanol :

¡Chasseradès te da la bienvenida para celebrarlo!

Sábado: Torneo Sixte Aperitivo, parrilladas y crêpes para comer y cenar Noche de discoteca y baile

Domingo: Rastro (reservar plaza por SMS al 06 79 84 64 81) Paëlla Aperitivo, parrilladas para comer y cenar Competición de petanca Baile de musettes Fuegos artificiales Baile

Organiza el Comité de Fiestas de Chasseradès

L’événement CHASSERADES EN FÊTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-07-30 par 48-OT Mont Lozere