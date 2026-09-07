Chasses au trésor pour les enfants, à la découverte du parcours mémoriel !, Parcours du Mur de la Frontière, Ville-la-Grand

Informations pratiques

Chasses au trésor pour les enfants, à la découverte du parcours mémoriel ! 19 et 20 septembre Parcours du Mur de la Frontière Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Prêts à relever le défi ?

En famille ou entre amis, partez à l’aventure avec notre grande chasse au trésor « Trouver le trésor pour la liberté » ! Explorez le Parcours du Mur de la Frontière 74 à la recherche d’indices cachés, déchiffrez des énigmes, relevez des défis et résolvez les mystères qui jalonnent votre parcours.

Au fil de l’aventure, vous découvrirez l’histoire fascinante des quatre missionnaires du Juvénat qui ont contribué à sauver des centaines de réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Chaque étape vous rapproche un peu plus du trésor… mais seuls les enquêteurs les plus observateurs réussiront à le retrouver !

Une activité immersive, ludique et accessible à tous, idéale pour apprendre en s’amusant. Suspense, réflexion, esprit d’équipe et découvertes historiques seront au rendez-vous pour partager un moment inoubliable en famille lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Parcours du Mur de la Frontière 19 rue Fernand David 74100 Ville-la-Grand Ville-la-Grand 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 37 76 01 http://www.pmf74.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.pmf74.fr »}] Le Parcours du Mur de la Frontière 74 est un lieu de mémoire situé au Juvénat Saint-François de Sales, à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), le long de la frontière franco-suisse. Entre 1941 et 1944, cet endroit a été un important lieu de passage pour des centaines de personnes – notamment des familles juives, des résistants et des réfractaires au STO – qui tentaient de rejoindre la Suisse pour échapper aux persécutions nazies.

Aujourd’hui, notre association œuvre à préserver et transmettre cette histoire à travers un parcours historique, des visites guidées, des expositions et des témoignages. Les visiteurs découvrent les lieux authentiques où se sont déroulés les événements, ainsi que le rôle essentiel des missionnaires de Saint-François et des passeurs qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres.

Tout au long de l’année, nous proposons des activités adaptées à tous les publics : visites guidées, ateliers pédagogiques, escape game historique, chasses au trésor pour les familles, conférences, projections, spectacles et événements thématiques.

Notre objectif est de faire vivre ce patrimoine exceptionnel en transmettant les valeurs de solidarité, de courage et de résistance aux générations d’aujourd’hui et de demain.

Prêts à relever le défi ?

©PMF74