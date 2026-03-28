Chasses aux oeufs avec le Poney-Club Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand

Chasses aux oeufs avec le Poney-Club

Rue de Pont Menou Poney-Club du Moulin Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Le Poney-Club du Moulin organise deux chasses aux œufs dans le cadre de l’opération fédérale “Cheval de Pâques” de 10h à 12h.

Après une balade à poney dans le village, accompagnés des parents, les enfants pourront chercher les œufs dans les prés et bois du Poney-club.

Places limitées. .

Rue de Pont Menou Poney-Club du Moulin Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 50 20

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English : Chasses aux oeufs avec le Poney-Club

L’événement Chasses aux oeufs avec le Poney-Club Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-03-28 par OT BAIE DE MORLAIX