Chasses aux oeufs de Pâques Neuilly-le-Brignon
Chasses aux oeufs de Pâques
Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-06 16:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez participer aux chasses aux œufs de Pâques à la ferme, pour tous les âges. Uniquement sur réservation.
Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 32 67 26 lesanimaurice@gmail.com
English :
Come and take part in Easter egg hunts on the farm, for all ages. Reservations required.
