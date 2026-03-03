Chasses aux oeufs de Pâques

Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Venez participer aux chasses aux œufs de Pâques à la ferme, pour tous les âges. Uniquement sur réservation.

Venez participer aux chasses aux œufs de Pâques à la ferme, pour tous les âges. Uniquement sur réservation. 3 .

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 32 67 26 lesanimaurice@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in Easter egg hunts on the farm, for all ages. Reservations required.

L’événement Chasses aux oeufs de Pâques Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire