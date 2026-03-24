Chasses aux Oeufs Géantes Saint-Brisson-sur-Loire
Chasses aux Oeufs Géantes Saint-Brisson-sur-Loire samedi 4 avril 2026.
Chasses aux Oeufs Géantes
9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Tarif : – – 3 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
PÂQUES AU CHÂTEAU Chasses aux Oeufs Géantes
Cette année, leurs traditionnelles Chasses aux Œufs Géantes sont de retour !
Des milliers d’œufs colorés sont à chasser, d’incroyables Œufs d’Or sont à trouver et des récompenses chocolatées sont prévues pour tout le monde.
Deux parcours sont proposés selon l’âge
Poussins (2–5 ans) avec des mini-épreuves ludiques
Lapins (6 ans à 99 ans) en course d’orientation
Deux types de billets sont disponibles
billet simple avec accès au parc
billet combiné parc + visite du château incluse
Astuce il est conseillé de prévoir un sac ou un panier pour ramasser les œufs dans les meilleures conditions et repartir avec une récompense en chocolat. .
9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29
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English :
EASTER AT THE CASTLE Giant Egg Hunts
L’événement Chasses aux Oeufs Géantes Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN