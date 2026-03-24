Chasses aux Oeufs Géantes

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – – 3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

PÂQUES AU CHÂTEAU Chasses aux Oeufs Géantes

Cette année, leurs traditionnelles Chasses aux Œufs Géantes sont de retour !

Des milliers d’œufs colorés sont à chasser, d’incroyables Œufs d’Or sont à trouver et des récompenses chocolatées sont prévues pour tout le monde.

Deux parcours sont proposés selon l’âge

Poussins (2–5 ans) avec des mini-épreuves ludiques

Lapins (6 ans à 99 ans) en course d’orientation

Deux types de billets sont disponibles

billet simple avec accès au parc

billet combiné parc + visite du château incluse

Astuce il est conseillé de prévoir un sac ou un panier pour ramasser les œufs dans les meilleures conditions et repartir avec une récompense en chocolat. .

9 Rue du Château Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 71 29

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English :

EASTER AT THE CASTLE Giant Egg Hunts

L’événement Chasses aux Oeufs Géantes Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN