Chasses aux Trésors au Château d’Artias Retournac

Chasses aux Trésors au Château d’Artias Retournac mardi 8 juillet 2025.

Chasses aux Trésors au Château d’Artias

Château d’Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-07-08

L’association des Amis d’Artias organise pour les enfants de 5 à 16 ans des chasses aux trésors tout au long de l’été ! Venez nombreux !

Château d’Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 23 40

English :

The Amis d’Artias association is organizing treasure hunts for children aged 5 to 16 all summer long! Come one, come all!

German :

Der Verein der Freunde von Artias organisiert für Kinder von 5 bis 16 Jahren den ganzen Sommer über Schatzsuchen! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’associazione Amici di Artias organizza per tutta l’estate cacce al tesoro per bambini dai 5 ai 16 anni! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

La asociación Amigos de Artias organiza durante todo el verano búsquedas del tesoro para niños de 5 a 16 años ¡Venid todos!

L’événement Chasses aux Trésors au Château d’Artias Retournac a été mis à jour le 2025-06-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire