CHASSEURS DE FANTÔMES Pérols

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-21 2025-10-24 2025-10-31

Embarquez dans une aventure supranaturelle avec Alex et Simon, deux chasseurs de fantômes prêts à relever tous les défis pour empêcher le méchant Vigo le Gozerien de lâcher son armée démoniaque sur Terre.

Pour se faire, ils voyageront dans différents lieux magiques et rencontreront des personnages délirants et parfois inquiétants, tel un squelette timide, un vampire féru de devinettes, une vieille sorcière amicale et de drôles de fantômes. Heureusement, ils pourront compter sur l’aide active des enfants du public pour mener à bien leur quête et sauver le monde !

Une comédie fantastique et participative qui va vous faire rire et frissonner !

Ecrit et mis en scène par Mathieu Chabin, avec Alexandra Mori, Yoan Lesavre et Mathieu Stortoz

Pour les enfants à partir de 5 ans !

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Embark on a supernatural adventure with Alex and Simon, two ghost hunters ready to take on any challenge to prevent the evil Vigo the Gozerian from unleashing his demonic army on Earth.

German :

Begeben Sie sich auf ein übernatürliches Abenteuer mit Alex und Simon, zwei Geisterjägern, die sich jeder Herausforderung stellen, um den bösen Vigo, den Gozerianer, davon abzuhalten, seine dämonische Armee auf die Erde loszulassen.

Italiano :

Imbarcatevi in un’avventura soprannaturale con Alex e Simon, due cacciatori di fantasmi pronti ad affrontare qualsiasi sfida per impedire al malvagio Vigo il Gozeriano di scatenare il suo esercito demoniaco sulla Terra.

Espanol :

Embárcate en una aventura sobrenatural con Alex y Simon, dos cazafantasmas dispuestos a enfrentarse a cualquier desafío para impedir que el malvado Vigo el Gozeriano desate su ejército demoníaco sobre la Tierra.

