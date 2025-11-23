Chassiecq Marché de noël Chassiecq
Chassiecq Marché de noël Chassiecq dimanche 23 novembre 2025.
Chassiecq Marché de noël
Chassiecq Charente
Début : Dimanche 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Marché de noël organisé par le Comité des Fêtes
Chassiecq 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 94 15 87
English :
Christmas market organized by the Comité des Fêtes
German :
Weihnachtsmarkt organisiert vom Festkomitee
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes
