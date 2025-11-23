Chassiecq Marché de noël

Chassiecq Charente

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Marché de noël organisé par le Comité des Fêtes

Chassiecq 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 94 15 87

English :

Christmas market organized by the Comité des Fêtes

German :

Weihnachtsmarkt organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comité des Fêtes

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el Comité des Fêtes

