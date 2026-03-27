Chass’O oeufs Ovive Ovive Écrouves

Chass’O oeufs Ovive

Ovive 64 avenue du 15ème Génie Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 08:15:00

fin : 2026-04-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Il se murmure que le lapin de Pâques serait passé en cachette au centre aquatique Ovive et aurait dissimulé plusieurs oeufs un peu partout … Saurez-vous les retrouver ? Ouvrez grand les yeux, explorez chaque recoin et, une fois votre mission accomplie, repartez avec une petite récompense gourmande.

Tarif vacances pour les moins de 18 ans.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés en permanence d’un adulte responsable (dans l’eau et en dehors).Enfants

2 .

Ovive 64 avenue du 15ème Génie Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 16 73 ovive@terrestouloises.com

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English :

It’s rumored that the Easter Bunny has sneaked into the Ovive aquatic center and hidden several eggs all over the place… Can you find them? Open your eyes wide, explore every nook and cranny and, once you’ve completed your mission, leave with a tasty reward.

Vacation rate for under-18s.

Children under 10 must be accompanied at all times by a responsible adult (in and out of the water).

L’événement Chass’O oeufs Ovive Écrouves a été mis à jour le 2026-03-27 par MT TERRES TOULOISES