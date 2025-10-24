Chassol : Big Sun Mixt Nantes

Chassol : Big Sun Mixt Nantes mardi 5 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 20:00 – 21:20

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Concert Pour Chassol, tout est musique : le sifflement d’un oiseau, un carnaval antillais, une conversation en créole, une partie de dominos. Découvrez ou redécouvrez ce prince du sample, pianiste de génie, qui orchestre les intonations du monde dans un univers rien qu’à lui, entre électro, groove et pop. Pour fêter les dix ans de « Big Sun », Chassol rejoue son carnet de voyage visuel et musical en Martinique. Les séquences du film samplées avec les sons captés sur place, amplifiées par les compositions free jazz et électro pop, créent un music-trip psychédélique inouï. Compositeur et musicien, Chassol a développé un principe d’harmonisation du réel : en transposant musicalement son expérience du monde, il en extrait les mélodies expressives qu’il assemble dans des compositions surréalistes. Après la Nouvelle-Orléans et l’Inde, il applique en 2015 ce principe qu’il nomme Ultrascore aux captations d’un voyage sur la terre de ses ancêtres. Accompagné du batteur Mathieu Edward, le surdoué offre un concert visuel lumineux, un grand soleil. Claviers, composition : Christophe ChassolBatterie : Mathieu Eward Durée : 1h20 Concert dans la salle Super En coréalisation avec Pannonica, scène jazz et musiques improvisées à NantesConcert proposé dans le cadre de Jazz en Phase

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr