Chat Botté – Le Musical Le Pin Galant Mérignac

Chat Botté – Le Musical Dimanche 25 janvier 2026, 16h00 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 31 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 25 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Début : 2026-01-25T16:00:00 – 2026-01-25T17:30:00

Fin : 2026-01-25T16:00:00 – 2026-01-25T17:30:00

Après les succès de leurs précédentes comédies musicales « Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley » et « Sherlock Holmes l’aventure musicale » (Trophée de la comédie musicale jeune public 2023), Les Frères Safa revisitent la fabuleuse histoire du « Chat Botté » !

Quand un jeune meunier hérite d’un simple chat, il ne se doute pas que cet animal porte en lui des talents exceptionnels. Doté de bottes et d’un esprit aussi aiguisé que ses griffes, le Chat Botté se lance dans une série de ruses et de tours pour élever son maître au rang de Marquis de Carabas. En chemin, ils rencontrent des personnages hauts en couleur : une reine exubérante, une princesse à la recherche du véritable amour et un ogre redoutable à vaincre. Avec des numéros musicaux entraînants, des chorégraphies endiablées et des effets vidéo enchanteurs créant une immersion totale pour le public, cette comédie musicale promet d’émerveiller petits et grands !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2779 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Les Frères Safa revisitent la fabuleuse histoire du « Chat Botté » ! tout public jeune

Fabienne Rappeneau