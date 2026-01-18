Chat caché Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-26 11:15 – 11:45

Gratuit : non Tarif pour le spectacle : 9€ Tarif pour le spectacle : 9€Réservation par téléphone au 02.51.86.45.07 ou sur notre site internet En famille, Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 6

«Oh ! C’est mon chat qui passe dans le jardin. Je vais me promener avec lui, tiens !» Et voilà la petite fille qui part à l’aventure ! Une partie de cache-cache dans les herbes avec son chat, la contemplation d’un papillon multicolore, de fourmis qui chatouillent, d’un oiseau mélodieux, les premières chutes aussi… Elle va de découverte en découverte pour finir par un câlin réconfortant ! Des chansons fraîches, tendres et délicates nous entrainent irrésistiblement dans leurs aventures. Adaptation théâtrale tout en douceur du livre musical de Natalie Tual.

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

