Chat caché TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 10:30 – 11:15

Gratuit : non Tarif unique 10 € Réservations en ligne www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 28Tarif unique 10 € – enfant comme adulte En famille, Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Une petite fille part à l’aventure avec son chat : une partie de cache-cache dans les brindilles, la contemplation d’un papillon multicolore, de fourmis qui chatouillent, d’un oiseau mélodieux, les premières chutes aussi… Elle va de découverte en découverte pour finir par un câlin réconfortant !Des chansons fraîches, tendres et délicates nous entraînent irrésistiblement dans leurs aventures et dans la découverte de la nature.Adaptation théâtrale tout en douceur du livre musical de Natalie Tual, « Chat caché ». Un spectacle qui propose, par son écriture, une richesse de sensations sonores, visuelles, tactiles et d’émotions qui réjouissent petits et grands ! Mis en scène et interprété par Sébastien Loiseau et Aurélie Valetoux. Textes et musiques par Natalie Tual, compositions par Gilles Belouin et création lumière Mathieu Charvot. Marionnettes par Lucas Prieux A partir de 1 an.Durée : 45 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/a-voir-en-famille/?re-product-id=324937



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