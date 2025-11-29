CHAT CHINOIS LIVE BEAR’S HOUSE TOULOUSE Toulouse

CHAT CHINOIS LIVE Samedi 29 novembre, 20h30 BEAR’S HOUSE TOULOUSE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Chat Chinois (anciennement Félix) est auteur/interprète de Hip-Hop fusion franco-chinois et de chansons Pop Urbaine engagées pour la transition écologique. Trilingue (français/anglais/chinois), il vit 7 ans en Chine (Pékin) où il travaille longuement au développement des relations économiques, diplomatiques et culturelles entre la France et la Chine.

Chat Chinois rape et chante aussi là-bas, écumant de nombreuses salles et festivals du pays. De retour en France, il décide de se consacrer pleinement à la musique et à l’écologie. Il co-fonde puis préside l’association Music Declares Emergency France qui œuvre à la transition écologique de la filière musicale et présente en 2024 son 1er album/spectacle « Demain est annulé ». « Chine » son deuxième album et projet phare est en pleine préparation. Son histoire, la qualité de ses textes et son talent pour la scène font de Chat Chinois un artiste émergent résolument atypique.

BEAR'S HOUSE TOULOUSE 10 rue du Pont Montaudran, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie

n », « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/reel/DNDP0KeIBsu/ »}, {« data »: {« author »: « Chat Chinois », « cache_age »: 86400, « description »: « #nomusiconadeadplanet nu00ab Oxymore u00bb est une chanson engagu00e9e pour la transition u00e9cologique de l’artiste @chat.chinois (Toulouse) accompagnu00e9 par @sazrahmusic interpru00e8te fu00e9minine. nu00ab Tu veux changer le monde ? Change le tien. u00bb nnSu00e9lection Andru00e9 Manoukian (Artist Music Program 2023 / Matchtune)nnSuivez Chat Chinois : n- Instagram : https://www.instagram.com/chat.chinoisn- Facebook : https://www.facebook.com/felixmusic.officiel/nnCru00e9dits : n- Ru00e9alisation : Ush & @chat.chinoisn- Images : Ush & Dimitri Happertn- Prod, mix & mastering : Dimitri Happert n- Label : Plugin Records (www.pluginrecordsmusic.com) n- Distribution : Baco Distribn- Relations Presse : Mina Forouhar & Valentin Sauviacn- Lieu de tournage : La Rochelle et l’u00eele de Ru00e9 (Charente Maritime, France)n- Matu00e9riel : Sony A7III / Drone DJI Mini 2 / Final CutnnLyrics :nOh, no, no, nonNo music on a dead planetnNo music on a dead planetnnRefrain (Chat Chinois)nTu dis que tu vas changernQue tu vas changer demainnMais les paroles s’envolentnTu as souvent le mu00eame refrainnRien ne change, rien ne change, rien ne change de riennTu du00e9chantes, tu du00e9chantesnTu veux changer le monde ?nChange le tiennLu00e8ve les yeux au solnRenverse la sphu00e8re nLes pieds dans les u00e9toilesnLa tu00eate bien sur TerrennRefrain (Sazrah)nTu dis que tu vas changernQue tu vas changer demainnMais les paroles s’envolentnTu as souvent le mu00eame refrainnRien ne change, rien ne change, rien ne change de riennTu du00e9chantes, tu du00e9chantesnTu veux changer le monde ?nChange le tiennnCouplet (Chat Chinois)nTu veux percer mais dans quel monde ?nFaire de l’oseille avec quelle banque ?nQu’est-ce que t’appelles la cohu00e9rence ?nQuand tu te nourris de ce que tu du00e9nonces ?nLe capital fait le siu00e8genDe l’eau, de l’air, de la terre, des arbres et des terres rares nLes sources de montagnes, gaz, charbon, or noirnLes gisements de du00e9serts, les mers et les ocu00e9ansnMu00eame dans l’espace la chasse est ouverte nPartout ou00f9 se trouvent les ressourcesnPartout la finance guettenPartout ou00f9 se trouve la sourcenPartout elle s’assu00e8chennBridge (Chat Chinois)nLu00e8ve les yeux au solnRenverse la sphu00e8re nLes pieds dans les u00e9toilesnLa tu00eate bien sur TerrenLauvina, Aymen, Davidn4 ans, nous attendent, dans la cour de la maternellenAssez de discours u00e9ternels ! nnRefrain (Sazrah & Chat Chinois)nTu dis que tu vas changernQue tu vas changer demainnMais les paroles s’envolentnTu as souvent le mu00eame refrainnRien ne change, rien ne change, rien ne change de riennTu du00e9chantes, tu du00e9chantesnTu veux changer le monde ? Change le tiennn#variu00e9tu00e9franu00e7aise #chanson #chansonsfrancaise2023 #ecologie #manoukian #andremanoukian #matchtune #musiqueactuelle #artistefranu00e7ais #iledere #larochelle #nomusiconadeadplanet #musicdeclaresemergency #chatchinois #felix #artistefranu00e7ais #nouvelleschansons #artivisme #transitionecologique #musiquefranu00e7aise2023 #oxymore », « type »: « video », « title »: « Chat Chinois – Oxymore », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AYUyvGfSdtk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AYUyvGfSdtk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8tA60JLmLIOM12DzAws-pg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=AYUyvGfSdtk »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Hip Hop Vidéo live